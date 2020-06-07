الأحوال المدنية تحظر استقبال أي مستفيد بدون حجز موعد مسبق

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على ضرورة حجز موعد إلكتروني مسبَّق في الأحوال المدنية كشرط لاستقبال المستفيدين في مكاتبها، لافتة إلى تعليق المواعيد الإلكترونية في مكاتب جدة.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه لن يتم استقبال أي مستفيد دون حجز موعد في الأحوال المدنية وذلك حسب الطاقة الاستيعابية لكل مكتب حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وأضافت الأحوال المدنية أنَّ حجز موعد مسبق في الأحوال المدنية يأتي تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأشارت إلى أنَّه يمكن للحالات الطارئة التي لا تقبل التأجيل، الاتصال على الرقم الموحد 920022133 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] وفقا للأحوال المدنية.

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بينما أعلنت الأحوال المدنية تعليق حجز المواعيد المسبقة في مكاتب الأحوال المدنية في محافظة جدة حتى يوم 28 -10-1441هـ ، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال المستفيدين في يوم 29 -10-1441هـ.

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