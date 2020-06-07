اخبار السعوديه

الأحوال المدنية تحظر استقبال أي مستفيد بدون حجز موعد مسبق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تعليق المواعيد في جدة 15 يومًا

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على ضرورة حجز موعد إلكتروني مسبَّق في الأحوال المدنية كشرط لاستقبال المستفيدين في مكاتبها، لافتة إلى تعليق المواعيد الإلكترونية في مكاتب جدة.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه لن يتم استقبال أي مستفيد دون حجز موعد في الأحوال المدنية وذلك حسب الطاقة الاستيعابية لكل مكتب حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وأضافت الأحوال المدنية أنَّ حجز موعد مسبق في الأحوال المدنية يأتي تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة COVID-19.

وأشارت إلى أنَّه يمكن للحالات الطارئة التي لا تقبل التأجيل، الاتصال على الرقم الموحد 920022133 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] وفقا للأحوال المدنية.

Advertisements

بينما أعلنت الأحوال المدنية تعليق حجز المواعيد المسبقة في مكاتب الأحوال المدنية في محافظة جدة حتى يوم 28 -10-1441هـ ، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال المستفيدين في يوم 29 -10-1441هـ.

اقرأ أيضا:

تعرف على خطوات طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر «أبشر»

باستثناء 4 فئات.. الأحوال المدنية تستقبل الجمهور الأحد 15 شوال

تعرّف على تفاصيل تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأحوال المدنية تحظر استقبال أي مستفيد بدون حجز موعد مسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا