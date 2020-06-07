«الحصيني» يتوقع حالة ماطرة ورياحًا مثيرة للغبار على عدة مناطق بالمملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، «عبدالعزيز الحصيني»، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة ورياحًا مثيرة للغبار على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع اليوم الأحد وليلة الاثنين إن شاء الله أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وغرب القصيم».

وأضاف الباحث في الطقس والمناخ: «متوقع رياح وغبار على أجزاء من الشرقية وغرب وشمال المملكة، إلا أن يصرفها الله».



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