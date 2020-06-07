«الأرصاد» تنبّه لأمطار رعدية على جازان.. و«مدني مكة» يحذّر من تقلّبات جويّة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

تشمل حالة الطقس مدينة جيزان، ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، هروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ11 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

فيما حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من التقلبات الجوية المتوقعة اليوم الأحد، والمهيّأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وأتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

Advertisements

تشمل حالة الطقس عددًا من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: العاصمة المقدسة، ومشعر عرفات، وأضم، والجموم، والطائف، وميسان، والعرضيات، وبحرة وجدة، وخليص، ورابغ، والطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرُّض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع إلى أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.

اقرأ أيضًا:

«الحصيني» يتوقّع حالة ماطرة ورياحًا مثيرة للغبار على مناطق عدة بالمملكة