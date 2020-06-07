بالفيديو.. طبيب سعودي بالولايات المتحدة يتوقع موعد التوصل للقاح ضد «كورونا»

توقع طبيب سعودي مُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، توصل مراكز الأبحاث إلى لقاح لفيروس «كورونا» المستجد مع نهاية العام المقبل.

وذكر الطبيب «محمد العنقري» في مداخلة مع برنامج «يا هلا » على قناة «روتانا خليجية»، أنّ اللقاح لن ينتج ويعرض للعامة بشكل سريع، خوفًا من إمكانية وجود أضرار غير متوقعة له.

وأوضح أنَّ أي بحث علمي يُنتج عنه لقاح يمر بثلاث مراحل كل مرحلة فيها أطول من الأخرى، لافتًا إلى أنَّ مراكز الأبحاث قد يكون لديها ما تخفيه من معلومات حول الموعد بالتحديد في إطار الحصول على السبق العلمي.

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