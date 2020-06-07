الرياض: ضبط عصابة آسيوية ارتكبت 83 سرقة

مكوّنة من 10 أشخاص
ألقت شرطةُ الرياض القبضَ على تشكيل عصابي مكوَّنٍ من 10 مقيمين من الجنسية السريلانكية جميعهم في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورّطهم في ارتكاب «83» جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية من غرف محطات توزيع الكهرباء بمواقع متفرّقة في الرياض.
جاء ذلك حسبما صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، مشيرًا إلى أن عملية القبض على المتهمين جاءت بعد المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها.
وأوضح التويجري أن تم ضبط الأدوات المستخدمَة في القصِّ والسرقة، لافتًا إلى أنه جرى إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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