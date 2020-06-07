بالفيديو.. «تقويم التعليم» توضح طرق التعامل مع الاختبار التحصيلي في المنزل والمقرات

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، طرق التعامل مع بعض الأدوات الإلكترونية للاختبار التحصيلي عن بعد، والذي ينعقد غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، بالإضافة إلى يوم 27 شوال الجاري.

جاء ذلك خلال فيديو نشرته الهيئة عبر حسابها بموقع «تويتر» بعنوان «معلومات تهمك عن التعامل مع الاختبار التحصيلي عن بعد في المنزل والمقرات، وشرح عن المسودة الإلكترونية والآلة الحاسبة».

وأشارت إلى أن 247 ألف طالب وطالبة سجلوا لأداء الاختبار من ‏المنزل خلال يومي 16، 17 من شوال الجاري، مع تخصيص ‏الـ27 من شوال للطلبة الذين واجهتهم إشكاليات تقنية خلال فترة ‏الاختبار.

أكّدت هيئة تقويم التعليم على ضرورة تحديد لغة لوحة المفاتيح قبل بدء الاختبار، لأنه لن يكون باستطاعة الطالب تغيير اللغة بعد بدء الاختبار، كما شددت على ضرورة عدم البدء في الاختبار قبل تلقي التعليمات.

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وطمأنت هيئة تقويم التعليم الطلاب بأنّ مدة الاختبار متناسبة مع عدد الأسئلة، وأنَّ الاختبار لا يتضمن أي أسئلة من المناهج المحذوفة التي جرى الإعلان عنها في السابق.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة الاختبارات المحوسبة بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور صالح السليم، أنَّ الهيئة جهزت 102 مقر موزعة على جميع مناطق المملكة للطلبة الذين لم تتوافر لديهم المتطلبات التقنية، لإجراء الاختبار في المقرات المحوسبة.

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