بالصور.. أمانة الطائف تنفذ 640 عملًا تأهيليًّا لشبكة الطرق الداخلية

نفّذت أمانة الطائف برنامجًا شاملًا لصيانة وتأهيل الشوارع الرئيسية وشوارع الأحياء، وذلك ضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة شبكات الشوارع الداخلية.

وتضمّنت أعمال التأهيل تنفيذ الكشط وإعادة السفلتة في عدد من الشوارع، ومعالجة التشقّقات وزحف الأسفلت والترقيعات، ودهان الأرصفة، وطلاء محددات المسارات.

وبلغ عدد الأعمال المُنَفَّذَةِ في مجال الصيانة للشوارع ٦٤٠ عملًا، ومنها تعزيز جهود السلامة المرورية في الشوارع من خلال الأعمال التنفيذية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية باستغلال فترات حظر التجوّل، بما يضمن سرعة التنفيذ دون إعاقة للحركة المرورية.

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إذ قامت الفرق الميدانية بحصر المواقع التي تحتاج الى أعمال صيانة، ومباشرة الإصلاح الفوري لها.

كما نفّذت فرق الصيانة أعمالًا شاملة لإعادة السفلتة الكاملة لعدد من الشوارع لدعم انسيابية حركة مرور المركبات، وتعزيز المواقع بأعلى معايير السلامة المطلوبة لقائدي السيارات والمشاة على حد سواء.

وبيّنت الأمانة أنها دعمت الشوارع بخطوط تحديد المسارات واللوحات الإرشادية، ومهدئات السرعة في المواقع ذات الاحتياج.

وأشارت إلى أنها نفّذت أعمال السفلتة في محاور مختلفة من المدينة والضواحي، وما زالت الأعمال مستمرة لدعم خطة الصيانة من خلال فرق العمل الميدانية التي تعمل بنظام المناوبة على مدار الساعة.