«هدف» يعلق برنامج «صيفي» هذا العام.. ويدعو للاستفادة من «سبل» و«دروب»

علّق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) برنامج التدريب الصيفي لهذا العام الذي كان مقررًا تنفيذه في ذي القعدة 1441 هـ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يأتي ذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة حاليًا لمجابهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

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وأكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أنه «لتحقيق المنفعة للمستفيدين خلال هذه الفترة فإنّ الصندوق سيستمر في تقديم خدماته من خلال المنصات الإلكترونية التي تساهم بشكل إيجابي في تعزيز مبدأ إكساب المعارف والمهارات للطلاب والطالبات».

ودعا إلى الاستفادة من منصة سبل للإرشاد المهني https://subol.sa، مشيرًا إلى أنها تسهم في تثقيف الطلاب والطالبات ومساعدتهم في التعرف على توجهاتهم وميولهم واستغلالها الاستغلال الأمثل.

كما أشار إلى برامج التدريب الإلكترونية عبر منصة دروب doroob.sa ، التي تعـدّ من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم التدريب عن بُعد من خلال البرامج المتنوعة في العديد من مجالات التدريب وتحقق احتياجات أغلب قطاعات الأعمال.