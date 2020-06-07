تعمل على مدار 24 ساعة.. أماكن عيادات «تطمن» في 6 مناطق بالمملكة

أتاحت وزارة الصحة عيادات «تطمن»، في 6 مناطق في المملكة، هي الرياض والأحساء والقصيم وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وبلغ عددها إلى الآن 31 عيادة تم توزيعها على مواقع عدة؛ للكشف عن أعراض كورونا.

وذكرت وزارة الصحة أن عيادات «تطمن»، مخصصة لكل من يشعر بأعراض فيروس ‫كورونا المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو غيرها مشيرة إلى أنها تعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع، ولا يحتاج الحجز فيها موعدًا مسبقًا.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «حرصًا على صحة كلّ من هم على أرض وطننا الغالي.. دشّنّا عيادات تطمن، وسيتم التوسع فيها خلال اليومين القادمين».

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وتستعرض «عاجل» أماكن عيادات تطمن التي أطلقتها وزارة الصحة في 6 مناطق مختلفة.

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