السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 866 إصابة جديدة بكورونا



مسقط 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

سجلت سلطنة عمان 866 إصابة جديدة بمرض

وذكرت وزارة الصحة العمانية أنها عدد الوفيات بلغ 75 وفاة، فيما تماثلت 3451 حالة للشفاء، مشيرة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية بلغ 2907 والحالات المنومة اليوم 68 وإجمالي المنومين 290 والحالات المنومة في العناية المركزة 75.

// انتهى //

12:50ت م

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مسقط 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسسجلت سلطنة عمان 866 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) ليصل عدد المصابين إلى 16882 إصابة.وذكرت وزارة الصحة العمانية أنها عدد الوفيات بلغ 75 وفاة، فيما تماثلت 3451 حالة للشفاء، مشيرة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية بلغ 2907 والحالات المنومة اليوم 68 وإجمالي المنومين 290 والحالات المنومة في العناية المركزة 75.// انتهى //12:50ت م0078

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