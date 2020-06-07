السعودية اليوم / المغرب تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

سجلت المغرب اليوم 26 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 7328 بعد تماثل 13 شخصًا للشفاء، فيما استُبعدت 288 ألفا و208 حالات بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

12:47ت م

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الرباط 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسسجلت المغرب اليوم 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8177، فيما استقر عدد الوفيات عند 208 لليوم الثالث على التوالي بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 7328 بعد تماثل 13 شخصًا للشفاء، فيما استُبعدت 288 ألفا و208 حالات بعد الكشف المخبري.// انتهى //12:47ت م0077

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