

الكويت 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

سجّلت الكويت اليوم 923 حالة شفاء من فيروس

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

// انتهى //

12:45ت م

0073



الكويت 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسسجّلت الكويت اليوم 923 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل عدد المتعافين إلى 20205 حالات.وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.// انتهى //12:45ت م0073

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شفاء 923 حالة من كورونا في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.