السعودية اليوم / الأردن تشدد على ضرورة الالتزام بقواعد الصحة والسلامة



عمّان 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

شددت الحكومة الأردنية اليوم، على ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة، وذلك تزامناً مع إنهاء الحظر الكامل وتطبيق مؤشر مرحلة الخطورة المعتدلة.

وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: "إن إعلان الحكومة عن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن فتح غالبية القطاعات الاقتصادية والتجارية سيزيد من العبء المفروض على أجهزة الدولة، للحد من ضبط العدوى ومنع انتشار الفيروس بين الأفراد.

وأعلنت الحكومة الأردنية أنها قد تعود إلى إجراءات الحظر الشامل والجزئي في حال تسجيل أكثر من 10 إصابات محلية يوميًا بفيروس كورونا المستجد.

// انتهى //

12:44ت م

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عمّان 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسشددت الحكومة الأردنية اليوم، على ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة، وذلك تزامناً مع إنهاء الحظر الكامل وتطبيق مؤشر مرحلة الخطورة المعتدلة.وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: "إن إعلان الحكومة عن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا لا يعني نهاية الوباء"، مبينًا أن الخطر لا يزال قائماً، وأنه يتوجب على الجميع مواصلة الالتزام بمعايير السلامة العامة.وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن فتح غالبية القطاعات الاقتصادية والتجارية سيزيد من العبء المفروض على أجهزة الدولة، للحد من ضبط العدوى ومنع انتشار الفيروس بين الأفراد.وأعلنت الحكومة الأردنية أنها قد تعود إلى إجراءات الحظر الشامل والجزئي في حال تسجيل أكثر من 10 إصابات محلية يوميًا بفيروس كورونا المستجد.// انتهى //12:44ت م0072

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