السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 672 إصابة جديدة بكورونا و50 حالة وفاة



جاكرتا 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

رصدت إندونيسيا 672 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 50 وفاة جديدة بالمرض مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 10498.

// انتهى //

12:11ت م

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جاكرتا 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسرصدت إندونيسيا 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليرتفع عدد الإصابات إلى 31186 حالة.وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجّلت 50 وفاة جديدة بالمرض مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 10498.// انتهى //12:11ت م0068

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