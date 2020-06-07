السعودية اليوم / وفيات كورونا في الفلبين ترتفع إلى 1003



مانيلا 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

سجلت الفلبين اليوم تسع وفيات جديدة متعلقة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان اليوم إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 1003، بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 21895.

// انتهى //

12:10ت م

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مانيلا 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسسجلت الفلبين اليوم تسع وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و555 إصابة أخرى.وقالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان اليوم إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 1003، بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 21895.// انتهى //12:10ت م0067

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