السعودية اليوم / أوكرانيا تسجل 485 إصابة جديدة بكورونا



كييف 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

سجّلت أوكرانيا،اليوم، 485 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية أن 12054 شخصًا تماثلوا للشفاء، مشيرةً إلى أنها سجّلت 788 حالة وفاة، وتبلغ أعمار الغالبية العظمى للمتوفين أكثر من 50 عامًا ما نسبته 88 في المئة من مجموع المعنيين.

وأجرت السلطات الصحية الأوكرانية أمس 14994 فحصا عينة للعدوى بالفيروس التاجي المستجد في أوكرانيا ،التي فرضت الحجر الصحي منذ 12 مارس الماضي.

// انتهى //

12:08ت م

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كييف 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسسجّلت أوكرانيا،اليوم، 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 26 ألفا و999 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية أن 12054 شخصًا تماثلوا للشفاء، مشيرةً إلى أنها سجّلت 788 حالة وفاة، وتبلغ أعمار الغالبية العظمى للمتوفين أكثر من 50 عامًا ما نسبته 88 في المئة من مجموع المعنيين.وأجرت السلطات الصحية الأوكرانية أمس 14994 فحصا عينة للعدوى بالفيروس التاجي المستجد في أوكرانيا ،التي فرضت الحجر الصحي منذ 12 مارس الماضي.// انتهى //12:08ت م0066

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