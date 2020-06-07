السعودية اليوم / جمعية تحفيظ القرآن الكريم بموقق تنظم دورات صيفية عن بُعد للبنين



حائل 15 شوال 1441هـ الموافق 7 يونيو 2020م واس

تنظم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة موقق بمنطقة حائل عبر منصة التعليم عن بعد عددًا من الدورات الصيفية للبنين خلال الفترة من 14 /10 وحتى 2 / 12 / 1441هـ .

وأوضحت الجمعية أن الدورات تشمل حلقات تحفيظ القرآن الكريم وحلقات تلقين وتحسين التلاوة, إضافة إلى دورات تجويد تأهيلية، مبينة أن الحلقة الأولى بعد صلاة العصر لمدة ساعتين والثانية بعد صلاة المغرب لمدة ساعة .

// انتهــى //

11:59ت م

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