السعودية اليوم / أكثر من 150 مستفيداً من خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل في مستشفى السديري بمحافظة الغاط



الرياض 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

قدّم مستشفى ناصر بن سعد السديري بمحافظة الغاط خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل لـ150 مستفيداً ومستفيدة وذلك منذ إطلاقها ، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الرياض للوقاية من

وتتضمن آليه العمل استقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى وبعد الفحص والتأكد يتم تعبئة الوصفة المعتمدة بحيث يتم جمع وصفات كل مريض على حده ومن ثم يتم الاتصال على المريض وإبلاغه بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية ، حيث يتم تسلمها من قبل الفريق المختص في الأوقات المحددة وتسليمها إلى المرضى بعد أن يتم إخطار كل مريض برسالة .

// انتهى //

11:55ت م

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الرياض 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسقدّم مستشفى ناصر بن سعد السديري بمحافظة الغاط خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل لـ150 مستفيداً ومستفيدة وذلك منذ إطلاقها ، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الرياض للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" ومنع انتشاره، والحد من التجمعات، وتوفير جميع الخدمات للمرضى والمراجعين، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم ، وذلك من خلال التواصل مع المستشفى هاتفياً وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية.وتتضمن آليه العمل استقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى وبعد الفحص والتأكد يتم تعبئة الوصفة المعتمدة بحيث يتم جمع وصفات كل مريض على حده ومن ثم يتم الاتصال على المريض وإبلاغه بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية ، حيث يتم تسلمها من قبل الفريق المختص في الأوقات المحددة وتسليمها إلى المرضى بعد أن يتم إخطار كل مريض برسالة .// انتهى //11:55ت م0064

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