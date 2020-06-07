شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 97 تعدياً على أراضٍ حكومية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أزالت أمانة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي 97 تعدياً على أراضٍ حكومية, قدرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من 267 ألف متراً مربعاً. وبينت أمانة المدينة المنورة أن فرق الرقابة الميدانية في بلديات العاقول, وأبيار الماشي, والعيون, والمندسة, والعوالي رصدت حالات تعدي تضمنت إقامة مخططات وهمية وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية ومزروعات في عدة مواقع بنطاق البلديات وبمساحات مختلفة وجرى إزالتها. وأكدت أمانة المنطقة أنها ستواصل رصد حالات التعدي على الأراضي الحكومية وتطبيق العقوبات على المخالفين وفق الأنظمة واللوائح, داعية الجميع للإبلاغ عن حالات مماثلة من خلال الاتصال على مركز العمليات الموحد "940" أو عبر تطبيق بلدي "940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

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