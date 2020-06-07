شكرا لمتابعة خبر عن تعليق جميع المواعيد الإلكترونية في مكاتب الأحوال المدنية بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وكالة الأحوال المدنية، اليوم الأحد، عن تعليق جميع المواعيد الإلكترونية في مكاتبها بمحافظة جدة حتى 28 من شهر شوال الجاري.

وجاء ذلك بعد إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ بدأت من يوم أمس السبت 14 شوال 1441 حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441 هجرية الموافق 20 يونيو 2020 ميلادية.