شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يلاحق ثعابين الكوبرا في الباحه ويهجم عليها قبل أن تلدغه ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): وثق مقطع فيديو مشاهد مثيرة لمواطن من الباحة يهوى التعامل مع الثعابين ومنها ثعابين الكوبرا السامة . وثق مقطع فيديو مشاهد مثيرة لمواطن من الباحة يهوى التعامل مع الثعابين ومنها ثعابين الكوبرا السامة . وأظهر الفيديو الشاب " حمزة الغامدي " وهو يتعامل مع أفعى الكوبرا ويهجم عليها ببراعه قبل أن تلدغه ويقيد فمها ،وفقاً لـ"العربية" . وأكد الشاب أن الكوبرا العربية لها خصائص فريدة وتعيش فقط في الجزيرة العربية ،وأنهيعمل ضمن فريق تطوعي لحماية الناس من خطر الثعابين وحماية الثعابين من خطرهم أيضاََ .

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