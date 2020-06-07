شكرا لمتابعة خبر عن مواعيد العمل الجديدة في محطات الفحص الدوري بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، اليوم الأحد، عن تغيير أوقات العمل في محطات الفحص بجدة، بعد قرار تشديد الإجراءات الاحترازية بالمحافظة لمدة 15 يوماً.

وأشارت الإدارة إلى أن العمل بمحطات الفحص بجدة وفقاً لمواعيد العمل الجديدة سيكون من الساعة 7 صباحاً وحتى 2 ظهراً من السبت إلى الخميس، وذلك حتى إشعار آخر.

وفي السياق نفسه، أوضحت أن مواعيد العمل بمحطات الفحص الدوري المنتشرة بالمناطق المختلفة ستظل كما هي، وفقاً لما تم الإعلان عنه في وقت سابق.