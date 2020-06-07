شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الطائف تنفذ 640 عملاً لتأهيل شبكة الطرق الداخلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

نفذت أمانة الطائف برنامجاً شاملاً لصيانة وتأهيل الشوارع الرئيسية وشوارع الأحياء، وذلك ضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة شبكات الشوارع الداخلية.

وشملت أعمال التأهيل تنفيذ الكشط وإعادة السفلته في عدد من الشوارع، ومعالجة التشققات وزحف الاسفلت، ودهان الأرصفة، وطلاء محددات المسارات.

وبلغ عدد الأعمال المنفذة في مجال الصيانة للشوارع 640 عملاً، ومنها تعزيز جهود السلامة المرورية في الشوارع من خلال الأعمال التنفيذية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية باستغلال فترات حظر التجول، لضمان سرعة التنفيذ دون إعاقة للحركة المرورية، حيث قامت الفرق الميدانية بحصر المواقع التي تحتاج الى أعمال صيانة، ومباشرة الإصلاح الفوري لها، كما نفذت فرق الصيانة أعمال شاملة لإعادة السفلته الكاملة لعدد من الشوارع لدعم انسيابية حركة مرور المركبات، وتعزيز المواقع بأعلى معايير السلامة المطلوبة لقائدي السيارات والمشاة على حد سواء .

وبينت الأمانة أنها دعمت الشوارع بخطوط تحديد المسارات واللوحات الإرشادية، ومهدئات السرعة في المواقع ذات الاحتياج، مشيرة إلى أنها نفذت أعمال السفلته في محاور مختلفة من المدينة والضواحي، ومازالت الأعمال مستمرة لدعم خطة الصيانة من خلال فرق العمل الميدانية التي تعمل بنظام المناوبة على مدار الساعة، وتقوم برفع تقارير لأعمالها اليومية لوكالة المشاريع، وهناك رصد لكافة الملاحظات والشكاوي الواردة لغرفة العمليات ومركز البلاغات الأمانة 940، حيث تتم المعالجة وفق الامكانات المتاحة، وجدولة المواقع التي تحتاج الى مشروعات لتنفيذها وفق الاولويات.