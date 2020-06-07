شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «تقويم التعليم» تكشف معلومات هامة قبل بدء الإختبار التحصيلي غداَ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب معلومات هامة حول التعامل مع الإختبار التحصيلي عن بُعد في المنزل والمقرات والذي سيُعقد غداً الإثنين وبعد غد ويوم 27 شوال .

وقدمت الهيئة في فيديو لها شرحا عن "المسودة الإلكترونية ، والآلة الحاسبة ، وضرورة تحديد لغة لوحه المفاتيح قبل الإختبار" .

ووجهت الهيئة رسالة إطمئنان للطلاب والطالبات مؤكدة أن الأسئلة لا تشمل أجزاء المناهجالتي تم إلغائها هذا العام ،وأن مدة الإختبار كافية لحل جميع الأسئلة .