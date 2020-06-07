البحث عن أصحاب واقعة التفحيط على طريق الحلبة بعسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): كشفت مصادر بأن الجهات الأمنية بمركز الواديين، التابع لمحافظة أحد رفيدة أنها باشرت أمس الموقع الذي شهد التجمع الشبابي وممارسة التفحيط. كشفت مصادر بأن الجهات الأمنية بمركز الواديين، التابع لمحافظة أحد رفيدة أنها باشرت أمس الموقع الذي شهد التجمع الشبابي وممارسة التفحيط. وأوضحت المصادر بأن التجمع الشبابي كان على طريق منتزه الحبلة السياحي بعسير. وتابع المصدر أنه يجري التعرف على المخالفين تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم، لافتاً إلى أنه ستتم مراقبة الموقع وتنفيذ الإجراءات النظامية ضد أي متهور ومتجاوز للنظام.

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