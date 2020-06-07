شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق أحد فروع مطعم شهير بجبل النور في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرّمة (صدى):تمكنت أمانة العاصمة المقدّسة، اليوم الأحد، من إغلاق أحد فروع مطعم شهير بجبل النور بمكة المكرّمة، بعد إصابة أحد العاملين فيه بالفيروس المستجد.
وأغلقت الأمانة المطعم ضمن الإجراءات التي تنفّذها بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من انتشار الجائحة؛ حيث قامت على الفور بلدية المعابدة الفرعية بإغلاق المطعم بعد ورود بلاغ.
وأفاد البلاغ بإصابة أحد العاملين داخل المطعم بالفيروس المستجد، ولا يزال المطعم مغلقاً حتى الآن لحين الانتهاء من إجراءات التعقيم والتطهير.
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