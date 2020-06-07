شكرا لمتابعة خبر عن تعيين نورة الحقباني متحدثاً رسمياً لهيئة حقوق الإنسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدر معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، قراراً بتعيين نورة بنت محمد الحقباني متحدثاً رسمياً باسم هيئة حقوق الإنسان. أصدر معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، قراراً بتعيين نورة بنت محمد الحقباني متحدثاً رسمياً باسم هيئة حقوق الإنسان. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وتسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بهيئة حقوق الإنسان والأنشطة التي تقدمها والمبادرات التي تطلقها والقضايا التي تعمل عليها.

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