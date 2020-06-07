شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح مصير التأشيرة التي قاربت على الإنتهاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الجوازات بأنه في حال عدم الاستفادة من التأشيرة خلال فترة صلاحيتها فعلى المستفيد إلغاؤها. أوضحت الجوازات بأنه في حال عدم الاستفادة من التأشيرة خلال فترة صلاحيتها فعلى المستفيد إلغاؤها. وقالت الجوازات عبر حسابها على "تويتر" ردا على أحد المواطنين بأن تأشيرته شارفت على الانتهاء ولم يتمكن من السفر بأن عليه الغاؤها. وتابعت الجوازات بأن الغاؤها لن يعرض صاحبها للغرامة.

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