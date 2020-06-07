شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»‏: أمطار متفاوتة ورياح على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة ورياح نشطة وغبار على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الأحد وليلة الاثنين -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وغرب القصيم " .

وأضاف "الحصيني"، قائلًا: " متوقع رياح وغبار على أجزاء من الشرقية وغرب وشمال المملكة/ إلا أن يصرفها الله "؛ فيما كشف عن مؤشر لوني لتوقعات الأمطار 1441/10/15هـ.