شكرا لمتابعة خبر عن 74 مركزا تجاريا بالشرقية وزعوا زكاة الفطر الموحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

كشف المشرف العام على برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة أمين عام جمعية البر سمير بن عبد العزيز العفيصان أن هناك 74 مركزا تجاريا بالمنطقة ساهموا في استلام وتوزيع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية.

وقال أن البرنامج نسق مع هذه المراكز التجارية لاستقبال قيمة زكاة الفطر من المزكين عبر متابعة مستمرة من مركز العمليات والمبادرات بربط إلكتروني مع المدخلات للمراكز ونسق مع بعضها الآخر لتوزيع زكاة الفطر عينيًا على المستحقين عبر آلية العمل الإلكتروني التي اتبعها البرنامج للحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء جائحة كورونا حيث يقوم المستحق للزكاة بصرف فطرته من خلال رسالة SMS يتم إرسالها له ويكون فيها عدد الكميات للفطر ورقم مخصص ليستلمها مستحق الزكاة بشكل عيني "أرز" من هذه المراكز التجارية المتعاونة مع برنامج زكاة الفطر الموحد.

وأوضح أن البرنامج الذي جاء بتوجيه ومباركة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية لتنظيم زكاة الفطر شارك في نجاحه 5 بنوك محلية استقبلت الزكاة من خلال قنواتها البنكية و189 متطوعا عملوا في توعية المزكين بأهمية أداء الزكاة عن بعد في ظل جائحة كورونا عبر آليات استقبال الزكاة الإلكترونية وساهموا في تنظيم وضبط عملية استلام وتوزيع زكاة الفطر بالمنطقة بالتعاون مع 33 جمعية مشاركة بالبرنامج و44 مركزا تابعا لها.

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وأوضح العفيصان أن هناك 337 موظفا وعاملا عملوا في برنامج زكاة الفطر الموحد بعدد ساعات بلغ 68400 ساعة جدير بالذكر أن برنامج زكاة الفطر الموحد وزع هذا العام 352 ألف فطرة بالمنطقة الشرقية على ما يقارب 12 ألف أسرة يصل عدد أفرادهم إلى 55680 مستفيدا بالمنطقة.