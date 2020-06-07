شكرا لمتابعة خبر عن مجلس شباب وشابات العلا يعاضد مختلف الجهات في تنفيذ الإجراءات الوقائية لكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

شارك فريق مجلس شباب وشابات العلا بمحافظة العلا ، في تنفيذ الإجراءات والإحترازات الوقائية والصحية لسلامة المواطنين والمقيمين بالمحافظة وخارجها وذلك عن طريق إقامة عدة برامج خلال الحجر الصحي وشملت تلك البرامج ( دورات تدريبية ) و (لقاءات ) شملت (مسؤولين و شعراء و رياديّن و اكاديمين و اصحاب حِرَف و مشاهير ) وذلك عن طريق عدة برامج تواصل عبر الشبكة العنكبوتية .

مما يعطي هذا العمل التكاملي مابين الفريق وعدد من الجهات الرسمية والأهلية والجماعية والفردية عمل تعاضدي عالي المستوى ويساعد في عملية تطوير الفرد من خلال متابعة هذه البرامج الشيقة والمفيدة مما يؤثر ايجاباً على المجتمع وخصوصاً في أيام الحجر الصحي والذي اندلع مؤخراً بسبب فيروس كورونا العالمي .

وهذا التنسيق والعمل المؤسساتي أسهم في إقامة برنامج ( لمة العيد ) وهو منتدى اقيم بـ ( ثلاث ليالٍ ) متواصلة وبعدد ساعات يفوق 12 ساعة واثمرت هذه الليالي عن لقاءات مع شخصيات بارزة و ريادية و قيادية لها دور ايجابي و فعال في المجتمع السعودي بشكل عام وبمحافظة العلا بشكل خاص وابرز عناوين تلك الليالي ( العيد مابين الماضي والحاضر ) وتداول (القصص الشعبية ) و ( اللقاءات الودية والحصرية ) بل ان هذه اللقاءات جمعت بين شخصيات

تجاوز غيابها عن بعضهم العشرات من السنوات مما يؤكد أهمية تلك اللقاءات في بلورة الشراكات المجتمعية والمؤسساتية بالفريق ليعود بالنفع على الجميع وبشكل يكفل تطور المجتمع بشكل ملحوظ .

وأكدت رئيس مجلس إدارة الفريق الاستاذة : مشاعل المكي ، بأن هذه البرامج واللقاءات والتي تأتي ضمن المبادرات والجهود التي تبذلها مختلف القطاعات التطوعية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال إقامة هذه الفعاليات الالكترونية لبث روح النشاط والألفة بين فئات المجتمع وايجاد سُبل تواصل وتعاون .

مع الجميع على مستوى العلا وخارجها والإستفادة من الأوقات التي يقضيها الجميع داخل المنزل خلال فترة الحجر الصحي ، مشيرة إلى أن عمل الفريق والتي يرتكز على العديد من الأهداف لتحقيقها ومنها :

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إقامة برامج صحية بين فئات اعضاء المجلس.

مشاركة المجتمع المحلي بعضاً من انشطته وفعالياته.

إقامة برامج تدريبية ودورات تثقيفية للجميع.

استثمار طاقة الشباب والشابات فيما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة .

واختتمت حديثها بأن هنالك برامج وفعاليات اخرى ستكون حديث المجتمع .

الجدير بالذكر بأن هذا الفريق انشئ عام 2018م ويعمل تحت مظلة الجمعية التعاونية السياحية وله عدة شراكات مجتمعية مع عدد من الدوائر الحكومية والمؤسسات الأهلية .