الأمير عبدالرحمن بن مساعد يسخر من حديث حمد بن جاسم عن المكر السيء

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رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد ، على رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم ، بعدما شن هجوما حادا على دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في الذكرى الثالثة للأزمة الخليجية.

وزعم بن جاسم : “كما أؤكد لهم أنه صحيح، كما تقولون، أن الحل في إحدى عواصمكم، لأن الأزمة بدأت هناك، وليس في الدوحة” . وقال بن مساعد ، ردا على بن جاسم : “حمد بن جاسم يطل من جديد واعظًا ومنظرًّا. الجديد أنه يستشهد بقول الله عز وجل (ولا يحيق المكر السيء إلّا بأهله) ” .

وتابع : ” صاحب تسجيلات الوفاء الجيد تجاه السعودية مع القذافي يتحدث عن المكر السيء. المقاطعة ما هي إلا نتيجة لأعماله وإرثه ووجوده ومكره السيء. وما داموا بخير.. فكل عام وهم بخير!”. وتدخل الأزمة الخليجية عامها الرابع، ففي 5 يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها بسبب سياستها الخارجية وتدخلها في شؤون دول المقاطعة والتحريض ضدها.

