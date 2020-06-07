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استعرض المحلل الاقتصادي عبدالله مشاط، الأرباح التي حققها صندوق الاستثمارات العامة، ونجاحه في اقتناص الفرص الهامة، بعد الهبوط الحاد في الأسهم الأمريكية بسبب كورونا، وانخفاض أسعار النفط الشهر الماضي.
أداء محفظة صندوق الاستثمارت العامة PIF
وقال مشاط في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن محفظة صندوق الاستثمارات العامة PIF ، ارتفعت بنسبة 32 ٪ وربحت إجمالي يتجاوز 3 مليار دولار (11.77 مليار ريال).
وأوضح أن جميع الأسهم الـ24 مرتفعة، وكارنڤال $CCL الأكثر ارتفاعا 63.33%، وشيل $RDSA الاقل ارتفاعا 8.25%
وأضاف أن ربح اليوم يتجاوز 650 مليون دولار (2.46 مليار ريال).
فرص استثمارية عديدة
كان مدير الصندوق ياسر الرميان قال الشهر الماضي، إن «الاستثمارات العامة» السعودي يتفقد فرصاً للاستثمار في مجالات مثل الطيران والنفط والغاز والترفيه..، مشيرا إلى أن فرصاً استثمارية عديدة ستنشأ فور انقضاء أزمة فيروس كورونا.
وكشف الصندوق في أبريل (نيسان) الماضي، عن حصة تبلغ 8.2 في المائة في كارنڤال كورب التي تضررت بقوة من فيروس كورونا، مما رفع أسهم هذه الشركة المشغلة للسفن السياحية بنحو 30 في المائة.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل اقتصادي يكشف عن أرباح مذهلة لـ”صندوق الاستثمارات العامة” بعد اقتناصه الفرص في الأسهم الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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