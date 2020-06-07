وكالة ” بلومبيرغ ” تكشف عن تعرض اقتصاد دولة خليجية لضغوطات شديدة

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كشفت وكالة ” بلومبيرغ ” عن تعرض اقتصاد دولة الكويت لضغوطات شديدة.

ونشرت الوكالة تقريرا عن اقتصاد الكويت بعد تصريحات رئيس وزرائها صباح الخالد، بشأن صدور تشريعات لتقليص عدد العاملين الأجانب، لتصبح نسبتهم 30% فقط من إجمالي العاملين. مشيرة إلى أن التصريحات ستتبعها دفعة متجددة من قبل المشرعين، للحد من عدد العمال الأجانب. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

ووصفت الوكالة تصريحات رئيس الوزراء، حول وجود تحد مستقبلي لتصحيح خلل التركيبة السكانية، بأنها اعتراف علني نادر من جانب السلطة التنفيذية، بشأن إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في البلاد، لاسيما أن عدد الأجانب بالكويت بلغ 3.4 مليون شخص، في بلد إجمالي سكانه 4.8 مليون شخص.

وأفاد تقرير بلومبيرغ..، أن الكويت كانت تستبدل موظفي الحكومة الأجانب بموظفين كويتيين منذ سنوات، ولكن ظهور فيروس كورونا المستجد عجل بالأمر.

وأضاف التقرير : أن “الانتخابات البرلمانية اقتربت، والخطاب المناهض للأجانب يجذب بعض الناخبين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوظائف الحكومية المربحة.”





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