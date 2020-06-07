إمارة عسير تصدر بيان هام حول قذف نساء بعض قبائل المنطقة

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علقت إمارة منطقة عسير أمس السبت على بعض الحسابات التي قذفت نساء بعض قبائل المنطقة وكشفت عنها “صدى” .

وأكدت الإمارة أنها تتابع هذا التعدي بعٍرض بعض القبائل إما جهلاً بأصالتها وإنجازاتها وشريف نسبها وعلو مكانتها في المملكة أو عمداً .

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كما أكدت أنها تعد مخالفة لمبادئ الدين وأسس مجتمعنا من الإعتصام بحبل الله بعيداً عن الفتنة وفقاً لنص المادتين 11 ، 12 من النظام الأساسي للحكم مما يهدد الوحدة الوطنية دون خوف من سلطة أو رعاية لحقوق الناس .

وتوجهت إمارة عسير بالتقدير لوزارة الداخلية والنيابة العامة للإجراءات المتخذة في هذا الصدد ، مشددة على تحذيرها من التعرض للأهالي أو النيل من أعراضهم ، كما يتامع أمير المنطقة شخصيًا جميع الإجراءات في هذا الشأن ويوليها اهتمام كبير .

وكانت “صدى ” قد كشفت عن بعض الحسابات التي نشرت تغريدات مشينة حول نساء المملكة وذكزت على بعض القبائل لإشعال الفتنة مدعية أصلها التركي .

