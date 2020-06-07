سعر فحص كورونا بالمستشفيات والمختبرات الخاصة

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مع ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس والمخاوف التي تراود الكثيرين ، ازداد الإقبال على إجراء فحص كورونا بالمستشفيات والمختبرات الخاصة المعتمدة من الوزارة .

ورغم زيادة الإقبال إلا أن سعر الفحص ظل ثابتاً نظراً لرقابة وزارة الصحة على جميع المختبرات والمستشفيات لعدم استغلال المواطنين أو المقيمين في تلك الأزمة .

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون المختبرات عبدالله الخشان أن سعر الفحص الواحد مع إجراءات أخذ العينة بالمختبرات الخاصة يصل إلى 1450 ريالاً، أما الفحص بدون أخذ العينة في المستشفيات الخاصة تتراوح بين 650 إلى 950 ريالاً.

ومع ذلك فإن المختبرات الخاصة لا يمكن أن تجري أكثر من 2000 فحص في اليوم نظراً للطاقة الإستيعابية ، فيما يصعب تحديد التكلفة في القطاع العام .

