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تجاهل عدد من الشبان الإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتجمعوا للعب كرة القدم بأحد الأحياء جنوب جدة.
وأظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي الشبان وهم يلعبون الكرة في أرض فضاء بحي مدائن الفهد..، قبل أن يتوقفوا عن اللعب، استجابةً لرسائل توعوية من إحدى السيارات المتوقفة.
وكانت السيارة، التي يُعتقد أنها تتبع إحدى الجهات الحكومية، نصحت عبر مكبر الصوت الشباب المتجمعين بالعودة إلى منازلهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حتى لا يتسببوا في إصابة أنفسهم أو نقل العدوى لذويهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. شُبان يتجاهلون الإجراءات الاحترازية ويلعبون الكرة بأحد أحياء جدة وسيارة توعوية تفض تجمعهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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