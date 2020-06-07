فيديو.. شُبان يتجاهلون الإجراءات الاحترازية ويلعبون الكرة بأحد أحياء جدة وسيارة توعوية تفض تجمعهم

︎ :

.



تجاهل عدد من الشبان الإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتجمعوا للعب كرة القدم بأحد الأحياء جنوب جدة.

Advertisements

وأظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي الشبان وهم يلعبون الكرة في أرض فضاء بحي مدائن الفهد..، قبل أن يتوقفوا عن اللعب، استجابةً لرسائل توعوية من إحدى السيارات المتوقفة.

وكانت السيارة، التي يُعتقد أنها تتبع إحدى الجهات الحكومية، نصحت عبر مكبر الصوت الشباب المتجمعين بالعودة إلى منازلهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حتى لا يتسببوا في إصابة أنفسهم أو نقل العدوى لذويهم.



