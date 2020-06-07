القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يستعرض بسلاح رشاش في عسير

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ألقت الجهات الأمنية بمحافظة تثليث التابعة لمنطقة عسير القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يحمل سلاحاً رشاشاً. وذكر حساب “سناب الداخلية” أنه تم استكمال إجراءات الاستدلال بحق الشخص المقبوض عليه وإحالته للنيابة العامة.





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