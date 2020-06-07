︎ :
.
قال الشاب فهد إن والده عبدالله البقمي اختفى منذ 22 عاما، وإنه كان طبيعيا لا يشكو من شيء، وكان يعمل في التجارة، إلا أنه خسر في تجارته بعد أن نُصب عليه، فأصيب بحالة نفسية سيئة، وخرج ولم يعُد.
وأضاف أنه بعد سنة تلقى عم الشاب اتصالا من شرطة المنطقة الشرقية بأن الوالد موجود لديهم، وليس معه إثبات..، فرد عليهم العم بأن يحتفظوا به حتى يأتوا ليأخذوه، إلا أنهم تلقوا اتصالا آخر من الشرطة بأن الرجل بخير وليس عليه شيء ولا يمكن أن يوقفوه أكثر من ذلك، وأطلقوا سراحه.
وأشار إلى أنهم منذ ذلك الوقت لم يعثروا عليه، ومر على ذلك 22 عاما، وأنهم بحثوا في المستشفيات التي طلبت عينة “دي إن إيه” من جد الشاب، بدون أي نتيجة، مضيفا أنهم سجلوا بلاغا بالاختفاء، وتواصل معهم أشخاص قالوا إنهم رأوه في الشرقية وجدة دون فائدة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يروي قصة اختفاء والده منذ 22 عاماً بعد خسارة تجارته (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.