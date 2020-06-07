شاب يروي قصة اختفاء والده منذ 22 عاماً بعد خسارة تجارته (فيديو)

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قال الشاب فهد إن والده عبدالله البقمي اختفى منذ 22 عاما، وإنه كان طبيعيا لا يشكو من شيء، وكان يعمل في التجارة، إلا أنه خسر في تجارته بعد أن نُصب عليه، فأصيب بحالة نفسية سيئة، وخرج ولم يعُد.

وأضاف أنه بعد سنة تلقى عم الشاب اتصالا من شرطة المنطقة الشرقية بأن الوالد موجود لديهم، وليس معه إثبات..، فرد عليهم العم بأن يحتفظوا به حتى يأتوا ليأخذوه، إلا أنهم تلقوا اتصالا آخر من الشرطة بأن الرجل بخير وليس عليه شيء ولا يمكن أن يوقفوه أكثر من ذلك، وأطلقوا سراحه.

وأشار إلى أنهم منذ ذلك الوقت لم يعثروا عليه، ومر على ذلك 22 عاما، وأنهم بحثوا في المستشفيات التي طلبت عينة “دي إن إيه” من جد الشاب، بدون أي نتيجة، مضيفا أنهم سجلوا بلاغا بالاختفاء، وتواصل معهم أشخاص قالوا إنهم رأوه في الشرقية وجدة دون فائدة.