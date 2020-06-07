محامي المعتقل السعودي في أمريكا خالد الدوسري ينشر مكالمة هاتفية معه تبين تردي حالته الصحية

︎ :

.



نشر المحامي سعود بن قويد، وكيل المعتقل في السجون الأمريكية السعودي خالد الدوسري، مقطعا صوتيا لمكالمة هاتفية مع خالد بدا فيها في حالة عدم تركيز، وقد يكون في حالة صحية سيئة.

Advertisements

وسأل المحامي السجين “خالد” عن اسمه وأفراد أسرته وأمه وأبيه، وكانت إجاباته مضطربة وظهر مترددا، وأنكر أنه يتلقى علاجا نفسيا، موضحا أنه سُجن بسبب أن دينه الإسلام، وأنه يُعامل معاملة حسنة.

وكان “الدوسري” يدرس الكيمياء في أمريكا وطلب شراء مواد كيميائية من موقع أمازون بهويته الشخصية، منها مادة الفينول لإجراء تجارب في صميم دراسته، وأبلغ مندوب أمازون “إف بي آي”، فقامت بتفتيش غرفته أثناء غيابه.

وعند عودته قُبض عليه – وكان ذلك عام 2011 – بتهم محاولة استخدام أسلحـة دمار شامل واحتمال استهداف الرئيس الأسبق جورج بوش، والتخطيط لتفـجير محطات للطاقة النووية، ثم قلصت إلى تهمة واحدة حيازة أسلحـة دمار شامل.