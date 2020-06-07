الأرصاد: أمطار رعدية محتمَلة على ثماني مناطق اليوم الأحد

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية محتمَلة تُصحَبُ برياح نشطة على ثماني مناطق.

وأوضحت أن الحالة الجوية تشمل مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، نجران والمدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.