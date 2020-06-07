مكالمة هاتفية بين المعتقل في أمريكا خالد الدوسري ومحاميه تكشف حالته الصحية السيئة

نشر عضو الهيئة السعودية للمحامين، سعود بن متعب بن قويد، تسجيلًا صوتيًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لمكالمة تليفونية بينه وبين المعتقل السعودي في سجون الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2011، خالد الدوسري.

وقال خالد الدوسري، ردًا على سؤال «بن قويد»: هل تتذكر أباك وأمك وإخوانك؟: ما عندي أحد. وكرر عليه بن قويد السؤال (عندك أهل؟) فأكد له الدوسري أنه ما عنده أهل. وعما إذا كان ناسيهم، فكرر: لا.

وعاد بن قويد لسؤاله عن اسمه، فأجاب عن اسمه بشكل واضح (خالد علي محمد الدوسري)، ثم سأله بن قويد عن أبيه وأمه، فقال: ما عندي أب وأم.

وطلب منه «بن قويد» أن يساعده حتى يتمكن من إخراجه من أمريكا، وترجَّاه أن يستوعب كلامه، وسأله عن سبب سجنه في أمريكا، وهل كان عنده أشياء مخالفة للنظام الأمريكي وجدوها عنده بشقته؟.. فأجابه خالد الدوسري قائلا: إن سبب اعتقاله هو أنه يعتنق الدين الإسلامي، كما أنه لم يوجد لديه أي أشياء مخالفة للقانون الأمريكي تسببت في القبض عليه.

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وكرر «بن قويد» سؤاله عن تذكره لأبيه وأمه وإخوانه، فأكد خالد الدوسري أنه لا يعرفهم ولا يعلم عنهم شيئًا قائلًا: ما عندي أحد.

وعما إذا كان يتعالج بحبوب نفسية الآن داخل محبسه، نفى ذلك وأنه لم يطلب علاجًا نفسيًا، وعن معاملة سلطات السجن في أمريكا له، أكد الدوسري أنها جيدة.

وقال المحامي «بن قويد» في تغريدة مصاحبة للتسجيل الصوتي: «أحبتي.. كما وعدناكم بنشر المكالمة التليفونية التي تمت مع السجين بأمريكا خالد الدوسري، وذلك لتقييم حالته ومدى قدرته على الاستيعاب والإدراك».

وأضاف أنه يتضح من خلال المقطع تردي حالته الصحية، وقد تم أخذ الإذن من عائلته لحساسية بعض العبارات ونعتذر عن نشر المكالمة كاملة لأسباب قانونية.

قصة السجين خالد الدوسري

وسافر الدوسري إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008، واعتقل في 28 فبراير 2011 عقب اتهامه بمحاولة تفجير منزل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، وتفجير ملاهٍ وسدود أمريكية، قبل أن تتقلص الاتهامات في تهمة واحدة هي حيازة أسلحة دمار شامل، صدر بعدها حكم ضده بالسجن المؤبد.