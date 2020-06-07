بالفيديو.. «المطلق»: مروجو مؤامرة كورونا «عقولهم متخلفة» وعدم الاحتراز من الفيروس إلقاء للنفس إلى التهلكة

انتقد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، المشككين في حقيقة وجود فيروس «كورونا» المستجد، قائلًا: «هؤلاء يعيشون بعقول مُتخلفة ولديهم لوثة عقلية ويجدون مَن يصدقهم».

وقال «المطلق»، في برنامج «سؤال على الهاتف» على إذاعة القرآن الكريم: واحد كلمني ويتساءل: ما ندرى هذا الفيروس مؤامرة أم حقيقة؟

وأضاف المطلق أنّه أجابه بالقول: إلى الآن ما تدري ما هذا الكلام إلى الآن لم تصدق، كل دول العالم الآن تئنّ ودفعوا مليارات، ومستشفيات تعجّ بالمصابين، وأطباء أُصيبوا بالفيروس وبعضهم توفي أشعر بأنّ هؤلاء يعيشون بعقول متخلّفة وعندهم لوثة عقلية.

وأضاف «المطلق» أنَّ وباء كورونا خطير ومن أشد الأوبئة والأمراض التي شهدها العالم خلال نصف قرن وعطل جميع مناحي الحياة وينتشر مثل النار في الهشيم، داعيًا إلى الالتزام بالإجراءات والتعليمات والسلوكيات الصحية.

وشدد على أنَّ عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة، بل تعدّى الأمر ذلك كون المصاب يقتل نفسه وغيره، ومن ثمّ فلا يجوز للإنسان أن يعرّض نفسه وأهله وغيره للعدوى.

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