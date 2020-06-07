فرق الدفاع المدني تتمكن من إخماده ..

باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة القطيف إخماد حريق اندلع في غرفة بمبنى سكني بحي الجارودية. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها بموقع «تويتر » أنه تمّ إجلاء ١٤ شخصًا، دون وقوع أي إصابات.

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كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في مبنى سكني بحي الجارودية بالقطيف.. وإجلاء ١٤ شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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