بالفيديو.. «الصحة» توضح سبب تغير التوصيات الوقائية لـ«كورونا» من وقت لآخر

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور «محمد العبدالعالي»، عن أسباب تغير بعض توصيات الوقاية من فيروس كورونا المُستجد من وقت إلى آخر.

وقال «العبدالعالي» عبر مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة، إنَّ تغير التوصيات والمعلومات من وقت لآخر يعود إلى نتائج الدراسات والأبحاث المستجدة، وزيادة المعرفة بشكل أكثر.

وأشار إلى أنَّ الوزارة ترصد وتتابع دائمًا كل مُستجد ونتيجة وبحث حول الفيروس، وتقوم بجلبها ووضعها بين أيدي الجميع في حال مساهمتها بحماية المجتمع.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة إطلاق عيادات «تطمن»، وهي مخصصة لكلّ من يشعر بأعراض فيروس ‫كورونا المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو غيرها.

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وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «حرصًا على صحة كلّ من هم على أرض وطننا الغالي.. دشّنّا اليوم عيادات تطمن وهي مخصصة لمن يشعرون بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وسيتم التوسع فيها خلال اليومين القادمين».

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