سفير المملكة في باكستان يعزّي أسرة الطبيب الباكستاني ضحيّة كورونا في مكة

كان يؤدي مهامّه العمليّة ضمن الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء
قَدَّمَ نواف المالكي، سفير المملكة لدى باكستان، واجب العزاء لعائلة الجَرَّاح الباكستاني الدكتور نعيم خالد شودري، الذي تُوفِّيَ متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في مستشفى حراء العام بمكة المكرمة.
وقال المالكي عبر حسابه عبر موقع «تويتر»: «أتقدّم بالعزاء والدعاء بالرحمة والمغفرة لعائلة الطبيب الجرّاح الباكستاني نعيم خالد شودري، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى متأثرًا بإصابته بفايروس «كوفيد - 19»؛ حيث كان يؤدي مهامّه العمليّة ضمن الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة.
وكانت مديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة أعلنت الخميس الماضي، وفاة الطبيب الباكستاني نعيم شودري «47 عامًا»، نتيجة إصابته بالفيروس.
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