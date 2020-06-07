«الجوازات» توضح للفلبينيين عقوبة عدم استخدام الكمامة في المملكة «فيديو»

نشرت المديرية العامة للجوازات فيديو توعويًا باللغة الفليبينية حول عقوبة عدم استخدام الكمامة وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر"» تحت هاشتاق (#نعود_بحذر): «عقوبة عدم استخدام الكمامة وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.. باللغة الفلبينية».

وأضافت باللغة اللفلبينية: "Pagmumulta sa sinasadyang hindi pagsunod sa pag .ingat na pinapatupad sa pagsusuot ng telang pang takip sa ilong at mukha at hindi pagsunod sa distansyang sosyal".

ويقدر عدد العمال الفلبينيين في الخارج بنحو 2.2 مليون عامل، بحسب أحدث أرقام صادرة عن هيئة الإحصاءات الفلبينية في العام 2016، «97.5%» منهم لديهم عقود عمل قائمة أي يعملون بطريقة شرعية، بحسب «العربية نت».

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وفي حين أن 57% من إجمالي العمّال الفلبينيين يتخذون من آسيا الغربية مقرًا لهم، تبقى المملكة العربية السعودية الوجهة الرائدة للعاملين الفلبينيين في الخارج، فهي تستقبل نحو 23.8%، من العاملين الفلبينيين والعدد في تزايد.

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