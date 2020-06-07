تنبيهات الأرصاد: أمطار على الباحة والمدينة.. وأتربة مثارة في تبوك

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهات بشأن حالة الطَّقس بمناطق المدينة المنورة والباحة وتبوك.

تضمن التنبيه نشاطًا للرياح السطحية، وأتربةً مثارةً، وتدنيًّا في مدى الرؤية وهطول أمطار رعدية على المدينة المنورة ومحافظتي العيص ووادي الفرع .

وبيَّنت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد أنَّ الحالة تستمر من 11 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً .

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد أيضًا، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنِّي مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وأوضحت أنَّ الحالة تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 5 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك.

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وأوضحت الهيئة أنَّ الحالة تشمل مدينة تبوك ومحافظتي البدع و تيماء، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة عدة مناطق.

وأوضحت أنَّ الحالة تشمل مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.

كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، نجران والمدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف .

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