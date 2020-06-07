مصادرة 900 كجم مواد غذائية من الباعة الجائلين في شوقية مكة

تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، الجولات الرقابية المكثفة على الباعة الجائلين المخالفين، يأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أنه تمت مصادرة 900 كجم من الخضار والورقيات والفواكه ضبطت مع الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.

ودعا المشيخي المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية و الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.