تكليف «أيمن الرقيبة» مديرًا عامًا لـ«صحة القصيم»

خلفًا لـ«مطلق الخمعلي»..

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتكليف أيمن علي الرقيبة؛ بالقيام بأعمال ومهام المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة القصيم لمدة عام. وجاء تكليف الرقيبة خلفًا لـ«مطلق دغيم الخمعلي»، الذي تمت إحالته إلى التقاعد بعد اكتمال خدمته الوظيفية.

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